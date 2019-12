Dagbladet: Tina Bru nærare å bli nestleiar i Høgre

innenriks

Bru vil i så fall erstatte helseminister Bent Høie som har varsla han ikkje ønsker attval som nestleiar. Bru har tidlegare uttalt at ho stiller seg til disposisjon for partiet.

Fleire har tatt til orde for behov for fornying i partileiinga, men det er uvisst kor mykje fornying ein meiner det er behov for. Kunnskapsminister Jan Tore Sanner ønsker attval som 1. nestleiar.

Aftenposten skriv måndag at medlemmer av valnemnda og Unge Høgre opnar for å vrake Jan Tore Sanner som 1. nestleiar.

Ein annan aktuell nestleiarkandidat er Henrik Asheim, men det er likevel få som trur at Asheim og Sanner begge kan vere nestleiarar, sidan begge kjem frå Bærum. Samtidig meiner nokon at det kan bli for mykje omvelting om det skal nye personar inn i begge nestleiarverva.

Ifølgje Dagbladet betyr dette truleg at Unge Høgre ønsker å behalde Sanner, og ser på det som tilstrekkeleg fornying å setje inn Tina Bru i leiinga.

Leiaren i valkomiteen, Harald Furre, seier til Aftenposten at ingen er freda i diskusjonen om verv – med unntak av partileiar Erna Solberg.

– Det er ingen som ikkje blir diskuterte. Heldigvis gror det godt i Høgre, seier han.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen har sagt at det er uaktuelt for han å bli nestleiar i partiet.

Innstillinga frå valkomiteen skal vere klar i februar. Høgres landsmøte blir halde 27.–29. mars neste år.

