Interpol sletta etterlysing av bedragerietterlyst

innenriks

Norske styresmakter vil framleis ha tak i den 44 år gamle pakistanaren som har vore etterlyst av norsk politi sidan 2015. Høgsterett i Noreg har stadfesta etterlysinga og arrestasjonskravet av Zahoor på bakgrunn av rolla hans i bedrageriet av Nordea på meir enn 60 millionar kroner i 2010, skriv VG.

Men 26. november sletta Interpol den internasjonale etterlysinga av Zahoor og har varsla nasjonale politistyresmakter over heile verda om at han ikkje lenger er etterlyst.

Avgjerda om å heve etterlysinga skjedde etter ordre frå kommisjonen for kontroll av Interpols opplysningar CCF. Kommisjonen er ei uavhengig gruppe i Interpol og som består av fem juristar frå Angola, Moldova, Russland, Argentina og Finland. Vedtaket er ikkje offentleg og kan ikkje klagast på.

Interpol-sjefen i Noreg, Egon Husabø Kvigne, seier til avisa at dei framleis meiner det er grunnlag for å etterlyse Zahoor. Det same meiner statsadvokat Carl Graff Hartmann, som er påtaleansvarleg i bedragerisaka. Han seier at Zahoor no står fritt til å reise kvar han vil.

– Ja, det er riktig, men norsk påtalemakt ønsker han framleis arrestert og utlevert. Dette har òg Høgsterett slått fast, seier statsadvokaten.

Zahoors forsvarer i Noreg, advokat John Christian Elden, seier han ikkje har vore involvert i slettinga av etterlysinga.

(©NPK)