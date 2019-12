Leiarkabalen i Høgre blir liggande til over jul

innenriks

Valnemnda i Høgre heldt møte måndag, men har ikkje landa på noko enno, opplyser valnemndsleiar Harald Furre.

– Vi diskuterte berre kva innspel vi har fått på namn, og kva idear vi har sjølv til dei posisjonane som skal dekkast. Vi har hatt gode diskusjonar, men førebels har vi ikkje trekt nokon konklusjonar eller delkonklusjonar, seier Furre til NTB.

Han legg til at partiorganisasjonen har frist ut året til å komme med innspel til valnemnda.

– Så vi vil ikkje konkludere på noko før i byrjinga av januar.

Krav om tydelegare klimaprofil

Neste møte i valnemnda er planlagt 7. januar. Så blir det innstillingsmøte i byrjinga av februar.

Høgres landsmøte blir halde 27.–29. mars neste år.

I arbeidet med innstillinga må valnemnda vege ei rekke omsyn mot kvarandre, understrekar Furre. Behovet for kontinuitet må vegast mot behovet for fornying, distriktsrepresentasjonen må takast vare på, og dei reindyrka politiske broilerane må supplerast av folk med anna røynsle.

Samtidig etterlyser mange ei tydelegare stemme frå Høgre i klimasaka, ifølgje Furre.

– Det er nok behov for å bygge profilar som har ein tydeleg posisjon når det gjeld klimapolitikk og det grøne skiftet.

Bru får favorittstempel

Dagbladet skriv måndag at stortingsrepresentant Tina Bru – som er klimapolitisk talsperson i partiet og dermed ein av dei tydelegaste Høgre-stemmene i grøne spørsmål – er styrkt som kandidat til å ta over som 2. nestleiar i partiet.

Ho vil i så fall erstatte helseminister Bent Høie, som har varsla han ikkje ønsker attval.

Bru sjølv har overfor Aftenposten stadfesta at ho stiller seg til disposisjon for partiet.

Furre stadfestar for delen sin at Bru eit namn som blir diskutert. Men valnemnda har ei handfull namn å ta av, legg han til.

Ingen er freda

Eit anna spørsmål er rolla til kunnskapsminister Jan Tore Sanner.

Sanner har sagt at han ønsker attval som 1. nestleiar, men Aftenposten skriv måndag at medlemmer av valnemnda og Unge Høgre opnar for å vrake han.

– Vi treng fornying i leiinga. Partiet vil derfor ha godt av to nye nestleiarar no og at vi ikkje berre erstattar Bent Høie. Begge har vore nestleiarar lenge, seier Lise Berger Svenkerud i Høgres valnemnd til avisa.

Furre stadfestar at alle namn blir vurderte.

– Ingen er freda, og ingen er garanterte vidare posisjonar her. I det ligg det jo òg at Jan Tore Sanners rolle blir diskutert. Det einaste eg har formidla, er at eg trur vi i valnemnda vil dumme oss ut om vi ikkje foreslår attval av Erna Solberg, seier han etter møtet på måndag.

Furre legg til at han ikkje opplever diskusjonane som konfliktfylte.

– Det er mange bra folk å velje imellom, og det er ikkje fløyer og maktkamp, understrekar valnemndsleiaren.

(©NPK)