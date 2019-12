Rapport: Tilsette i Forsvaret visste om «tryggingskritiske» problem på Helge Ingstad

innenriks

Havarikommisjonen har tidlegare omtalt konstruksjonsfeilen, som førte til at vassmassar strøymde mellom romma, som «tryggingskritisk».

I konsulentselskapet PwCs granskingsrapport av bergingsaksjonen, som kom måndag, kjem det fram at tilsette i forsvaret var kjende med feilen på fregatten, som sokk 13. november i fjor, fem dagar etter kollisjonen med tankskipet Sola.

– Det har komme fram gjennom intervju at enkelte i Forsvaret var kjende med at det kunne vere problem med akslingen og manglande vasstett integritet mellom romma. Mannskapet prøvde å stemple rundt akslingen, men klarte ikkje å hindre vatnet frå å strøyme inn gjennom denne, noko som førte til at rommet vart fylt med vatn, skriv PwC i rapporten som er utarbeidd på oppdrag for regjeringa.

Samtidig blir det understreka at det òg kan vere andre årsaker til at girrommet vart fylt med vatn, til dømes hol i skroget. Det blir tilrådd at Havarikommisjonen ser nærare på dette.

Meir vassfylling

I den førebelse rapporten frå Havarikommisjonen om ulykka, som kom i slutten av november i fjor, kom det fram at vasstette seksjonar på skipet vart fylte med meir vatn enn det som skulle vere mogleg.

Granskinga avdekte at dei hole propellakslingane førte vatn frå eitt vasstett område av fregatten til girrommet, som raskt vart fylt opp. Derfrå vart fleire andre rom i skroget fylte opp med vatn.

– Vassfyllinga vart dermed vesentleg meir omfattande enn det den opphavlege skaden skulle bety. Fyllinga i girrommet førte til avgjerda om evakuering, skreiv Havarikommisjonen.

Blir undersøkt vidare

I den ferskaste rapporten frå Havarikommisjonen, som kom i november i år, heiter det at det framleis blir gjort vidare undersøkingar om «designet med hule propellakslinger».

Feilen er antatt å òg gjelde for dei andre fregattane i Nansen-klassen, men dette skal no vere retta opp.

– Det vart med ein gong etter varsling om manglande vasstett integritet (hol aksling) mellom attre generatorrom og girrom gjennomført mellombelse tiltak for å opprette vasstett skilje mellom dei to romma. Det er no gjennomført ein varig reparasjon på dei fire attverande fartøya og saka er lukka, skriv Havarikommisjonen i den siste rapporten sin.

Tidlegare har Forsvaret varsla at det kan komme rettslege krav overfor det spanske verftet som bygde skipet som følgje av lekkasjane mellom akslingane.

Ikkje kjent for leiinga

PwC har ikkje funne indikasjonar på at forsvarsleiinga var kjent med feilen på fregatten.

– Basert på intervjua PwC har gjennomført, er det ikkje indikasjonar på at svakheita i akslingen var kjent verken av leiinga i FMA eller Sjøforsvaret, eller at svakheita hadde vorte rapportert inn i avvikshandteringssystemet til Forsvaret.

I rapporten om bergingsaksjonen blir det konkludert elles med at Forsvaret undervurderte kompleksiteten i arbeidet, noko som bidrog til at kostnadene vart høge.

Rapporten konkluderer òg med at det er ei sannsynsovervekt for at det var brot på arbeidsmiljølova i samband med arbeid på fregatten etter han kom til marinebasen på Haakonsvern.

(©NPK)