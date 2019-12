Reklameinntektene i mediebransjen held fram med å falle

innenriks

I november fall inntektene med 13,7 prosent samanlikna med same månad i 2018, ifølgje tal frå Mediebarometeret.

– Det ser ut til at vi kan gløyme å få ei positiv utvikling i 2019. Då får vi heller håpe på at 2020 blir langt betre, skriv dagleg leiar Merete Mandt Larsen i Mediebyråforeningen i ei pressemelding.

Tala i Mediebarometeret er meldt inn av dei største reklameprodusentane i landet, og dei blir presenterte av Mediebyråforeningen.

Frå januar til november 2019 fall reklameinntektene på internett med 1,9 prosent, fjernsyn fall med 9,4 prosent, radio fall med 11,6 prosent, dagpressa med 16,5 prosent og vekepressa med 24,9 prosent.

Totalt vart det omsett reklame gjennom mediebyråa for 8,83 milliardar kroner i perioden. I same periode i 2018 vart det omsett for 9,44 milliardar.

