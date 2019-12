innenriks

– Vi er i ei nasjonal krise, og regjeringa møter dette med eit lappeteppe av hastetiltak. Det må skjerast gjennom no slik at vi raskast mogleg får ei teneste som set tryggleiken til folk først, seier SV-nestleiar Torgeir Knag Fylkesnes til Dagbladet.

Ap og Sp har òg gått inn for at staten skal ta over drifta av ambulanseflya.

