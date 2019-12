Tannlegar i Bergen flyttar fram barn i reguleringskø

innenriks

Mange tannlegar og kjeveortopedar over heile landet har reagert på at om lag 10.000 barn ikkje lenger vil få støtte til det som regjeringa har kalla kosmetisk tannregulering. Frå nyttår vil pasientar som i dag er i gruppe C av behandlingstrengande, missa støtta på 40 prosent.

I Bergen har no fleire ortopedar flytta fram barn som allereie står i køen for å få regulering slik at dei får behandling før kutta i støtta trer i kraft, skriv Bergensavisen.

– Vi har starta opp behandling av pasientar som kan stå i fare for å miste refusjon frå staten, fortel kjeveortoped Paul Sæle til avisa.

I praksisen hans betyr dette at 15 barn som eigentleg hadde time i januar, i staden får innkalling før jul. Alle er barn som allereie har fått ei tilvising frå den offentlege tannpleia. Ingen nye blir tatt inn. Sæle har engasjert seg sterkt mot budsjettkuttet og avviser at det handlar om kosmetikk, slik regjeringa har kalla det.

– Det er ei heilt misforstått oppfatning. Dei kan ha ein kosmetisk faktor, men hovudårsak er oftast av funksjons- eller hygieneårsaker. Det er provoserande og samtidig trist at helseminister Høie meiner vi er kosmetologar og ikkje ein del av Helse-Noreg, seier han.

