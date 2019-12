Ambulansekaprar godtar vidare varetektsfengsling

innenriks

På grunn av gjentakingsfare vil politiet be om fire nye veker i varetekt for 32-åringen, opplyser politiadvokat Kari Kirkhorn i Oslo politidistrikt til NTB.

Den sikta mannen godtar vidare fengsling. Det blir ikkje halde fengslingsmøte i retten. Fengslingsspørsmålet blir i staden avgjort ved kontorforretning, opplyser forsvararen til mannen Øyvind Bergøy Pedersen til NTB.

Uendra sikting

Mannen kapra ein ambulanse på Rosenhoff i Oslo 22. oktober i år. Ambulansen køyrde i vill fart mot Torshov der mannen til slutt vart overmanna. Han har sete varetektsfengsla sidan arrestasjonen.

Siktinga mot mannen er ikkje endra, opplyser Kirkhorn. Mannen er sikta for drapsforsøk på eit eldre ektepar, ei mor og eit tvillingpar på sju månader som låg i ei barnevogn.

Våpen og narkotika

Mannen er òg sikta for omgang med våpen og oppbevaring av ei betydeleg mengd narkotika.

Han har nekta for hovudpunktet i siktinga om at han prøvde å køyre ned folk med vilje.

Spesialeininga for politisaker etterforskar framferda til politiet under ambulansekapringa. Under jakta på mannen fyrte politiet av minst 19 skot mot ambulansen, men ingen vart trefte av skota.

