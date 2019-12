innenriks

– Vi stiller spørsmål om korleis dette kunne skje, og målet er å få fram alle fakta for å kaste lys over saka og lære for framtida. Vi må finne ut om regelverket er følgt. Dette er ei alvorleg hending som vi skal komme til botnar i, seier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Professor Bjørn Nilsen ved Institutt for geovitskap og petroleum ved NTNU leier ekspertutvalet og har med seg Eivind Okstad (Sintef), Vidar Kveldsvik (NGI), Anders Beitnes (Beitnes Consulting) og Øystein Nordgulen (NGU).

