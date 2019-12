Fleire får betalt for å pleie sine næraste ved slutten av livet

innenriks

Det viser nye tal frå Nav.

Medan det på byrjinga av 2000-talet berre var rundt 200 yrkesaktive i året som nytta seg av ordninga, er det no rundt 1.000 per år, viser ei ny undersøking.

Ingunn Helde, seniorrådgivar i Nav, seier den største auken kom då ordninga vart utvida frå 20 til 60 dagar i 2010, og dessutan etter at ordninga vart utvida til å òg gjelde personar utanom den nære familien i 2013.

Foreldre og ektefellar

Fleirtalet på rundt 60 prosent får pleiepengar for å ta seg av sine eigne foreldre, litt oftare for mor enn far. Ein av fem pleier eigen ektefelle eller sambuar som dei har felles barn med, medan om lag 2 prosent pleier eigne søsken. Litt under 1 prosent får pleiepengar for å ta seg av eigne vaksne barn. Og litt over 1 prosent pleier svigerforeldre. For den resterande gruppa på om lag 15 prosent er det ikkje gitt opp relasjon mellom pleiar og pasient, men her inngår mellom anna sambuarar utan felles barn.

Dei fleste pasientane i pleiepengeordninga er mellom 50 og 69 år. Færrast er i aldersgruppa over 85 år. Det har truleg samanheng med at mange i denne gruppa allereie er busett i institusjon når livet går mot slutten, heiter det i rapporten.

Få pleieytarar har lange pleiepengeperiodar. Nesten 80 prosent brukte 10 dagar eller mindre i 2018, 12 prosent brukte over 20 dagar, og berre 2 prosent brukte heile perioden på 60 dagar.

Flest kvinner pleier

Undersøkinga viser at det er mange fleire kvinner enn menn som nyttar seg av ordninga. Kvinnedelen blant pleieytarane er på om lag 70 prosent. Dei fleste er 30–49 år, gifte, med låge eller moderate inntekter og jobb i helse- og sosialsektoren.

Sjølv om det er Hedmark og Oppland som har den eldste befolkninga her i landet, er det vestlandsfylka som nyttar pleiepengeordninga oftast (36 prosent av pasientane). Sett i forhold til befolkninga blir ordninga nytta minst i Oslo, Oppland og Østfold.

Høgt sjukefråvær

Mange pårørande får eigne helseproblem både i forkant og i etterkant av eit dødsfall. Sjukefråværet for pleieytarane er svært høgt i perioden rundt dødsfallet, og særleg i dei eldste aldersgruppene.

– Det kan tenkast at det høge sjukefråværet blant dei eldste pleieytarane har samanheng med at dei i gjennomsnitt har noko lengre pleiepengeperiode enn dei yngste, og at dei dermed har stått i ein krevjande situasjon over lengre tid, heiter det i rapporten.

Vanlege helseutfordringar hos pårørande er søvnproblem, konsentrasjonsvanskar, depresjon og nedsett immunforsvar.

Ein kan berre få pleiepengar når pasienten blir pleidd heime. I ei utgreiing frå 2017 foreslår Palliasjonsutvalget at det bør opnast for at ein kan få pleiepengar ved korte akutte innleggingar i institusjon. Ei slik utviding vil truleg medføre at fleire pleieytarar nyttar fleire dagar enn ved dagens regelverk.

(©NPK)