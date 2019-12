Høgsterett avviser anke frå kosttilskotsselskap i sak mot TV 2

innenriks

Firmaet har dermed ikkje vunne fram med krav om erstatning frå TV 2, melder Dagens Næringsliv.

PM International saksøkte i fjor TV 2 for ærekrenkingar etter programmet Helsekontrollen. Selskapet reagerte på at dei vart omtalte som eit pyramideselskap, og at eitt av produkta vart skildra som sukkerpulver.

Selskapet ville ha erstatning på 70 millionar kroner, men vann ikkje fram då saka vart behandla i Oslo tingrett. Seinare har Borgarting lagmannsrett avvist å behandle anken i saka, og no har òg ankeutvalet i Høgsterett gjort det.

