Journalisten: Over 3.600 brot på arbeidsmiljølova i NRK dei siste åra

innenriks

Totalt er det registrert 3.631 brot på føresegnene i arbeidsmiljølova om arbeidstid, ifølgje ei oversikt Journalisten har fått innsyn i.

Lova er broten ved at tilsette har jobba for mykje helg eller overtid eller hatt for lite kviletid mellom vakter. Kviletid er det vanlegaste brotet i bedrifta, som har om lag 3.400 tilsette.

Dei fleste av brota er registrerte i nyheitsavdelinga, med 1.228 brot på kviletidsføresegnene. Avdelinga hadde 382 årsverk i byrjinga av 2019.

– Vi er ikkje tilfreds med såpass mange brot på arbeidstidsføresegnene. Når det er sagt, opplever eg at praksis er betre enn tala kan gi inntrykk av, seier organisasjonsdirektør Olav Hypher til Journalisten.

Vidare viser han til at det ofte er krevjande for tilsette i NRK å få gjort jobben innanfor arbeidstidsføresegnene fordi allmennkringkastaren dekker nyheiter og hendingar døgnet rundt.

Han peikar òg på moglege svakheiter i talmaterialet, og seier han trur det faktiske talet på brot er «vesentleg lågare» enn det registrerte.

– Vi ser at dei tilpassingane som faktisk blir gjorde, som at medarbeidarar som har jobba lang overtid ein dag, i praksis får starte neste dag seinare, ofte ikkje blir godt nok spegla i systemet. Det har ikkje vore ein så veldig sterk disiplin på å registrere dette manuelt, rett og slett, seier Hypher.

NRK har i haust skrive ei rekke saker om brot på arbeidsmiljølova i Oslo kommune.

(©NPK)