Kina «svært bekymra» for diskriminering etter Telenors Huawei-nei

innenriks

Sidan 2018 har Telenor gjennomført ei rekke pilotprosjekt med 5G i Noreg. Fredag vart det klart at det blir Ericsson som skal levere Telenors 5G-utstyr, og same firma skal òg bygge Telias 5G-nett.

Norske styresmakter har stilt krav til teleoperatørane om at dei må velje fleire enn éin leverandør dersom dei vel 5G-leverandørar frå land Noreg ikkje har tryggingsavtale med. Noreg og Kina har ikkje eit slikt samarbeid, noko som betyr at Huawei ikkje får konkurrert på same vilkår som svenske Ericsson og finske Nokia.

– Kina er særs bekymra for om avgjerdsprosessen har vorte påverka av faktorar som ikkje er marknadsstyrte eller tekniske, om prosessen har vore rettferdig, eller om kinesiske selskap blir diskriminerte i Noreg, skriv ein talsperson ved den kinesiske ambassaden i Oslo i ein e-post til E24.

– Telenor har valt 5G-leverandør basert på ei heilskapleg vurdering av mellom anna teknisk kvalitet, evne til innovasjon og til å modernisere mobilnettet, kommersielle vilkår og risiko, seier kommunikasjonsdirektøren i selskapet Anders Krokan til E24.

Huawei vart i mai svartelista av amerikanske styresmakter, som meiner at det kinesiske selskapet utgjer ein tryggingsrisiko. Også Australia og New Zealand har utestengt Huawei frå 5G-utbygging, medan Storbritannia er mindre restriktive. Tyskland kan òg komme til å stengje ute det kinesiske selskapet.

(©NPK)