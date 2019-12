NRK: Berg vart varsla om 730 brot på arbeidsmiljølova i februar

innenriks

I september gav miljøbyråd Lan Marie Berg i Oslo kommune Arbeidstilsynet melding om at ho ikkje hadde tilfredsstillande oversikt over lovbrota i Energigjenvinningsetaten (EGE), som ho er ansvarleg for.

13. februar leverte etatsdirektør Hans Petter Karlsen i EGE ei oversikt som viste at det hadde vorte registrert 730 brot på arbeidsmiljølova i 2017 og 2018, skriv NRK. Dokumentet vart sendt som e-postvedlegg, og i e-posten skreiv Karlsen at det i realiteten hadde vore fleire brot «enn det som fremkommer i oversikten».

Revisjonsselskapet PwC fekk fem dagar seinare i oppdrag å granske etaten. PwC leverte rapporten sin i oktober, åtte månader seinare. Dei fann 731 brot på arbeidsmiljølova – eitt meir enn i oversikta frå februar.

Arbeidstilsynet sette i oktober i gang ei undersøking for å kartlegge omfanget av brota i etaten og korleis byrådsavdelinga vart informert.

Berg er for tida sjukemeld. Fungerande miljøbyråd Hanna Marcussen (MDG) seier til NRK at oversikta frå februar burde vorte gjord kjent, men seier innhaldet var unntatt offentlegheit inntil PwC-granskinga var ferdigstilt.

Marcussen avviser at granskinga til tilsynet er hindra.

– Då vi fekk førespurnaden frå Arbeidstilsynet, svarte vi at vi ikkje hadde kvalitetssikra tal. Det var eit ærleg svar. Samtidig bad vi dei òg ha direkte kontakt med etaten, noko dei hadde.

(©NPK)