Solberg: Barn skal oppleve at omsorgsovertaking er til noko betre

innenriks

Solberg hadde ikkje rokke å gå inn i detaljane i dei to dommane frå Menneskerettsdomstolen då ho heldt den oppsummerande pressekonferansen sin tysdag formiddag, men uttalte seg generelt.

– Alle slike dommar betyr jo at vi må jobbe med kvalitet i avgjerdene våre, seier statsministeren og viser til at regjeringa har satsa på å auke kompetansen i barnevernet.

Det beste for barna

Solberg peikar på at i dei tidlegare barnevernsdommane er Noreg ikkje felt for sjølve omsorgsovertakinga av barn, men på ulike forhold i prosessen rundt.

Ho påpeikar at det er viktig med endå høgare kompetanse for å sørgje for at alle vedtak er juridisk rette.

– Men alltid med omsyn til éin ting, nemleg det beste for barnet. Barn skal oppleve at ei omsorgsovertaking frå det offentlege skal vere til noko betre, seier Erna Solberg.

Kvalitet

– Og med handa på hjartet, så er det ikkje alltid sånn. Og det er det mange som jobbar i barnevernet som også seier. Med handa på hjartet så er dei av og til ikkje visse på om dei har noko som er betre. Derfor er vi nøydde til å jobbe med kvaliteten i barnevernet, seier statsministeren.

Ho påpeikar at undersøkingar har vist at Noreg ikkje har fleire omsorgsovertakingar av barn enn andre land, men at det har vore fleire konfliktar knytte til dette feltet i Noreg.

(©NPK)