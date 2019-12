Solberg kallar kommentar om Isaksen gammaldags

innenriks

I Dagsavisens «karakterbok» for regjeringa tysdag får næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) terningkast 1 for innsatsen sin det siste halvåret.

– Jobbar meir med å få barn nummer tre enn med å markere seg politisk, skriv kommentatorane i avisa i vurderinga av Isaksen.

På den oppsummerande pressekonferansen sin tysdag vart Solberg beden om å seie kva ho synest om vurderinga, og om ein kunne skrive det same om ei kvinne.

– Eg synest det var litt gammaldags. Å vurdere innsatsen til menn for familien … liksom som om det berre er dei fem til ti–femten minutta, litt avhengig av kvar aktiviteten er … at det er det som er bidraget til far til å få barn, sa Solberg.

– Det får stå for Dagsavisens rekning. Dei prøver å seie at dette òg var humoristisk meint, sa ho, og la til at ho meiner karakteren 1 til Isaksen og ei rekke andre statsrådar er «dønn ufortent».

