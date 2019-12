Støre vil ikkje stille seg i vegen for Giske

innenriks

– Trøndelag avgjer valet av leiinga si og kven dei vil at skal fronte fylket inn på 2020-talet. Det er deira val, seier Støre til NTB.

Han har ingen planar om å stille seg i vegen for partidemokratiet.

Bakteppet er ein artikkel i Adresseavisen måndag, der avisa skriv at Giske er favoritt når Trøndelag Ap skal velje fylkesleiar i mars.

Giske sjølv ønskjer ikkje å kommentere saka og har ikkje svart på om han vil stille som kandidat. Det er heller ikkje avklart om sitjande fylkesleiar Per Olav Skurdal Hopsø ønskjer attval.

Turbulent tid

Støre understrekar for sin del at Trøndelag Ap har vore gjennom ei turbulent tid.

– Dei har ei fylkesleiing i dag som har måtta ta ansvar, og som har teke ansvar på ein måte som eg meiner det står stor respekt av. Men no får dei avgjere dette gjennom dei lokale prosessane sine, og sånn er det, seier Støre til NTB.

Han ser ikkje bort frå at Giske kan få ei meir aktiv rolle i partiet fram mot valet i 2021.

– Vi treng at alle valde i Arbeidarpartiet bidreg og trekkjer i same retning og bruker kompetansen sin der han er etterspurd, og der han trengst, seier Støre.

– Og alle trengst, held han fram.

Metoo

Giske gjekk av som nestleiar i Arbeidarpartiet i januar 2018 i kjølvatnet av varsel om seksuell trakassering og upassande åtferd.

Arbeidarpartiet konkluderte i etterkant med at Giske i fleire av sakene hadde brote dei interne retningslinjene til partiet mot seksuell trakassering. Giske har beklaga fleire av sakene, men også nekta for innhaldet i enkelte av varsla.

Då Trondheim Ap allereie i fjor foreslo å ta Giske inn i leiinga i fylkeslaget, utløyste det mykje debatt. Så dukka den såkalla dansevideosaka opp i VG i februar, og valkomiteen valde å vrake Giske.

VG har i ettertid vorte felt i Pressens faglige utvalg for dekninga si av videoopptaket frå Bar Vulkan.

Fornøgd med ny leiartrio

Støre håpar for sin del at personkonfliktane i Arbeidarpartiet no skal vere eit tilbakelagt stadium.

– I dag fungerer leiinga i Arbeidarpartiet slik som eg ønskjer at ho skal fungere. Det har ikkje vore slik til alle tider i mi tid som leiar, konstaterer han.

Støre legg ikkje skjul på at det var samarbeidsproblem i leiartrioen då Trond Giske og Hadia Tajik var nestleiarar. Men no meiner Støre at det fungerer veldig bra. Bjørnar Skjæran kom inn som ny nestleiar etter at Giske gjekk av.

– Vi har ein veldig god tone i denne leiinga, seier Støre.

– Vi utfyller kvarandre veldig godt. Og eg opplever at eg no har den støtta eg treng i leiinga, noko eg ikkje har følt i alle år, seier han.

