Større aksept for dagens flyktningpolitikk

Fleire gir uttrykk for at moglegheitene for flyktningar og asylsøkarar til å få opphald i Noreg bør vere uendra samanlikna med i dag. Over tid har delen som meiner det bør bli vanskelegare, vorte betydeleg mindre, skriv Statistisk sentralbyrå (SSB).

I undersøkinga uttrykker fleirtalet (56 prosent) at dei er fornøgde med det regelverket som gjeld for å få opphald i Noreg og svarer at det bør vere som det er i dag. Dette er ein auke på 17 prosentpoeng sidan 2002, og 3 prosentpoeng berre i det siste året.

– Det er gledeleg at fleire er positive til innvandrarar. Eg trur det mellom anna handlar om at fleire ser at integreringspolitikken verkar. Vi er i gang med eit integreringsløft som skal få fleire i jobb og utdanning, det håper eg òg vil bidra til positive haldningar til innvandrarar, seier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) til NTB.

Han legg til at vi må bli betre til å ta i bruk den kompetansen innvandrarane har.

– Det kan skape fleire arbeidsplassar og vere med på å styrke norsk arbeidsliv, seier Sanner.

Positive til opphald

Samtidig som fleirtalet no meiner regelverket for å få opphald bør vere som i dag, har delen som meiner at det bør bli vanskelegare, gått ned i perioden frå 2002 til 2019.

I 2002 sa eit knapt fleirtal (53 prosent) seg samde i at det burde bli vanskelegare for flyktningar og asylsøkarar å få opphald i Noreg, medan det i 2019 er 23 prosent som svarer dette. På den andre sida er det i år 14 prosent som meiner at det bør bli lettare. Sjølv om det er ein auke, utgjer det likevel eit klart mindretal.

Vi er stort sett positive til innsatsen til innvandrarar i arbeidslivet. Oppslutninga om dette har vore stor sidan 2002, med nokre variasjonar frå år til år. I fjor er delen som er samde, 76 prosent. Det er 4 prosentpoeng fleire enn året før.

Nedgang i trusselhaldning

Færre ser på innvandrarar som ein trussel mot samfunnstryggleiken. I 2002 var det omtrent like mange som var samde som usamde i at innvandrarar er ei kjelde til utrygge i samfunnet. I fjor er fleirtalet usamde i denne påstanden (61 prosent), medan delen samde er 24 prosent.

Frå 2018 til i år har delen usamde gått opp med 4 prosentpoeng, medan delen samde har gått ned med 5 prosentpoeng.

Delen som seier seg samd i påstanden om at innvandrarar flest misbrukar dei sosiale velferdsordningane, søkk jamt frå 41 prosent i 2002 til 24 prosent i fjor, medan delen som er usamde stig frå 43 prosent i 2002 til 59 prosent i 2019.

