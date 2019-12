To av 98 styremedlemmer i kulturlivet har minoritetsbakgrunn

innenriks

I 2008 vedtok Stoltenberg-regjeringa at kulturlivet skulle spegle det kulturelle mangfaldet i samfunnet. Pengar vart løyvde for å rekruttere personar med ikkje-vestleg bakgrunn og i ei eiga stortingsmelding lova Kulturdepartementet å følgje opp initiativet, skriv Klassekampen.

Elleve år etter viser det seg at utteljinga av satsinga er heller liten: Ved dei 13 største statlege finansierte kulturinstitusjonane er det av 98 styremedlemmer berre to som har ikkje-vestleg bakgrunn.

Dette er Asta Busingye Lydersen, som er utnemnt av Kulturdepartementet som styremedlem ved Nationaltheatret, og Shahzad Rana i styret til Det Norske Teatret.

– Kvardagslivet i Noreg er komme lenger i å ta vare på mangfaldet dei siste åra, men det organiserte kulturlivet heng langt etter. I samansetninga av styra har det heller ikkje skjedd mykje, seier Khalid Salimi.

Han var med å grunnlegge Antirasistisk Senter tidleg på 1980-talet og sat som nestleiar i Kulturrådet i to periodar frå 1996 og fram til 2004.

Hannah Wozene Kvam var tidlegare leiar for prosjektet «Styrende mangfald» og jobba med få fleire med minoritetsbakgrunn inn i styrerom og leiing ved kulturinstitusjonane. Ho seier heile satsinga «kokte bort i kålen» etter at ei liste på mellom 50 og 60 namn over moglege kandidatar var send til Kulturdepartementet.

– Det verka som ei slags vegring. Vi skulle få halde på i nokre år, og så var det liksom over og ut, fortel Kvam.

(©NPK)