Frp-rokering i regjeringa: Søviknes gjer comeback – Listhaug får tyngre rolle

innenriks

Olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg (Frp) fekk avskjed i nåde under ekstraordinært statsråd på Slottet onsdag formiddag.

– Som de ser, er det ikkje heilt nye fjes, men det er gjort to endringar i statsråd, sa statsminister Erna Solberg (H) til pressa etter statsrådet.

Ho kom ut på Slottsplassen saman med dei to Frp-nestleiarane, som begge har fått nye jobbar.

Statsministeren vil halde pressekonferanse i representasjonsanlegget til regjeringa klokka 12.30. Gjennom dagen vil det òg bli nøkkelskifte i departementa.

Tema tysdag

Endringar i regjeringa var seinast eit tema tysdag, då Solberg inviterte pressa til si tradisjonelle oppsummering før jul.

– Det er ikkje unaturleg at vi på eit tidspunkt stiller spørsmål om kor mange som har tenkt å vere med vidare, sa Solberg.

Under pressekonferansen vart det mykje merksemd omkring mannskapet til Solberg, både i eige parti og i regjeringa.

Slit på meiningsmålingane

Dagsavisens «karakterbok» over statsrådane var blant det som vart tatt opp. Solberg sa at ho meiner karakteren 1 til næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og ni andre statsrådar er «dønn ufortent». Ho syntest heller ikkje karakterboka tyder på regjeringsslitasje etter over seks år ved makta.

Men på meiningsmålingane slit Solberg og mannskapet hennar tungt. Både Venstre og KrF har i lang tid lege under sperregrensa, og dei fire regjeringspartia har samla berre omkring 58–59 mandat, ifølgje nettstaden Poll of polls' gjennomsnittsmålingar.

Intern krangel

Forutan svake målingar har 2019 vore prega av intern krangel om bompengar, eit elendig lokalval for dei fire partia og trygdeskandalen i haust.

Sist gong det var endringar i regjeringa, var 3. mai i år. Det var då Listhaug (Frp) kom inn igjen i regjeringa, denne gongen som eldre- og folkehelseminister, og Åse Michaelsen gjekk dermed ut av regjeringa.

Ap-leiar Jonas Gahr Støre opplyste onsdag formiddag at han utset Arbeidarpartiets oppsummerande pressekonferanse til torsdag på grunn av endringane i regjeringa.