Høie veit ikkje kor mykje ambulanseflykrisa kostar

– Eg kan verken seie kva det har kosta eller kven som skal betale for dei ulike tiltaka, sa Bent Høie då han svarte på spørsmål om saka i spørjetimen på Stortinget.

Helseministeren vart fleire gonger pressa på kor stor rekninga har vorte for ekstratiltaka som er sett inn for å handtere den svekte beredskapen for luftambulanseflya.

– Dette kostar pengar. Er det mogleg at statsråden ikkje kan gi Stortinget ein peikepinn på kva kostnader vi snakkar om og kven som skal ta ekstrakostnadene, sa Kjersti Toppe etter at Høie først avviste å svare på spørsmålet hennar.

Ikkje rett prioritering

På ein pressekonferanse tidlegare på dagen opplyste Høie at eitt av tiltaka – forsvarshelikopteret som er stasjonert i Kirkenes – vil bli ståande til 15. januar neste år. I tillegg vil han setje eitt ekstra jetfly i beredskap i Tromsø gjennom vinteren for å avlaste kortbaneflya.

– I den situasjonen som vi no har hatt, har det ikkje vore rett å prioritere spørsmål rundt dei økonomiske sidene ved redusert beredskap eller kjøp av ekstraressursar, sa Høie.

Toppe var tydelegvis ikkje fornøgd med svara og karakteriserte det som «oppsiktsvekkande» at Høie ikkje kunne gå ut med nokon prislapp. Ho viste til at det tidlegare har kosta ein halv million kroner i veka å ha forsvarshelikopteret utplassert, og at jetfly frå Sverige har kosta 31.000 kroner i timen.

– Kvifor får vi ikkje dei opplysningane? spurde Toppe.

Økonomiske krav

– Stortinget får opplysningane når opplysningane er klare, men eg meiner det vil vere feil prioritering av tid når menneska som jobbar med dette no, har hovudfokus på å løyse oppgåvene som er viktige for pasientane, sa Høie.

Han peika elles på at det vil komme økonomiske krav mot operatøren Babcock for at dei ikkje har levert i samsvar med kontrakten.

– Kor mykje det blir, veit vi ikkje enno.

