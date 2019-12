Kallmyr utset løypemelding om politireforma

innenriks

– Sjølvsagt er det litt kjedeleg at meldinga blir utsett til over jul, men det er for meg ingen dramatikk i dette, seier Kallmyr til NTB.

Evalueringa vil mellom anna sjå på korleis ein kan få fleire politifolk ut i gatene, og korleis ein kan bli kvitt tidstjuvar. Samtidig var det allereie i august klart at sluttføringa av politireforma blir utsett med eitt år.

– 2019 er eit år der det har skjedd mykje i norsk politi. Litt av formålet med meldinga er å gi Stortinget ei god situasjonsskildring av stoda i politiet no. Det har vore utfordrande, då det har skjedd mykje utvikling den siste tida, seier Kallmyr.

– Det viktigaste med stortingsmeldinga er at kvaliteten i meldinga blir høg, og at Stortinget får eit rett bilde det kan basere vidare føringar på, meiner han.

Krav til responstid, færre politidistrikt og tenestestader, nytt IKT-system og nytt beredskapssenter er sentrale element i politireforma. Målet er eit styrkt og meir nærverande politi og betre beredskap.

(©NPK)