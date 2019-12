Ropstad trur på snarleg avtale for ureturnerbare asylsøkarar

innenriks

– Eg har eit håp om ei løysing før jul, seier Ropstad til NTB.

Han held korta tett brysta når det gjeld detaljane i avtalen, men er ikkje framand for tanken om å bruke litt ekstra tid for å få det som han vil.

– Viss vi må bruke to veker ekstra på nyåret for å få til noko som inneber ei betre løysing, så må vi det, seier han.

Verkebyll

Saka ligg formelt på justisminister Jøran Kallmyr (Frp) sitt bord, men blir rekna som eitt av dei store gjennomslaga KrF fekk då partiet gjekk inn i regjeringa i januar. I Granavollen-plattforma heiter det at regjeringa skal «legge til rette for ei eingongsløysing for eldre ureturnerbare asylsøkarar som har budd lengre enn 16 år i Noreg.»

Men sidan då har partia krangla om kva det vil seie å vere «eldre». Kjelder i Frp har uttalt til TV 2 at dei har sett grensa til 55 år, noko KrF skal ha avvist. Med ei slik grense ville eingongsløysinga berre gjelde for eit tital personar.

– Vi jobbar for ei eingongsløysing som vil sikre amnesti for flest mogleg. Det er totalt uforståeleg at personar som har vore her i 15–20 år, ikkje skal få lov til å jobbe, seier Ropstad.

I søkelyset

Det blir anslått at det er rundt 3.000 ureturnerbare personar, såkalla papirlause, i Noreg. Desse har fått avslag på søknad om opphald, men kan av ulike grunnar ikkje blir returnerte til heimlandet.

I 2011 vart denne gruppa fråtatt moglegheita til skaffe seg lovleg arbeid av den raudgrøne regjeringa, noko KrF protesterte kraftig mot den gongen.

I slutten av november vart det sett eit politisk flaumlys på saka då det vart kjent at politiet har sikta tidlegare Oslo-biskop Gunnar Stålsett for å ha hatt ei ureturnerbar kvinne frå Eritrea som tilsett i 14 år.

Saka skal for retten torsdag som ei såkalla tilståingssak, der politiet vil be om fengsel utan vilkår i 45 dagar for den 84 år gamle eks-biskopen.

Grasrotopprør

For KrF toppa saka seg på ny i helga, då 95 partimedlemmer, fleire av dei framståande fylkesleiarar, stilte seg i bresjen for eit grasrotopprør med krav om at partileiinga no tar i bruk utestemma når det gjeld ureturnerbare asylsøkarar.

I eit uvanleg kraftig opprop i avisa Vårt Land heiter det at partileiinga har svikta i forsvaret sitt for dei ureturnerbare, og at dei ikkje har gått tydeleg nok i forsvar for Stålsett og KrF-aren Arne Viste, som også har late papirlause jobbe for seg. «KrFs ledelse i regjering, storting og landskontor har rett og slett utvist dårlig skjønn», heiter det i oppropet.

Årsaka var at KrF saman med resten av regjeringspartia stemde mot eit SV-forslag i Stortinget om gi papirlause lov til å jobbe. Skuffande og uforståeleg, meiner dei 95 KrF-arane.

– Ville ikkje fått fleirtal

Ropstad peikar på at sjølv om KrF hadde gått til det skrittet å bryte med resten av regjeringa og stemme for eit forslag frå opposisjonen, ville det ikkje fått fleirtal.

– Men vi vil kjempe vidare for politikken vår. Eg vil gjere det eg kan for å sikre at flest mogleg av desse menneska ikkje berre skal få lov til å arbeide, men også få bli i Noreg, seier han.

Samtidig trur han at oppropet vil styrkje KrFs forhandlingsposisjon internt i regjeringa.

– Eg trur dei andre ser at dette er ei veldig krevjande sak for KrF. Det gir litt ekstra tyngde, seier Ropstad.

