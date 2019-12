Saka mot Laila Anita Bertheussen på bordet til Riksadvokaten

innenriks

Bertheussen er sambuaren til tidlegare justisminister Tor Mikkel Wara.

– Eg kan stadfeste at forslag om påtaleavgjerd er oversend til Riksadvokaten, seier statsadvokat Marit Formo til TV 2.

Forslaget vart oversendt Riksadvokaten tysdag.

Tiltale eller bortlegging

Formo ønsker ikkje å kommentere innhaldet i forslaget til påtaleavgjerd, men eit slikt forslag betyr i praksis anten tiltale eller bortlegging.

Det er Riksadvokaten som tar endeleg stilling til påtalespørsmålet. Etter at Riksadvokaten har vurdert saka, blir ho send tilbake til Det nasjonale statsadvokatembetet.

Laila Anita Bertheussen (54) vart 14. mars sikta av PST for å ha tent på bilen til henne og ektemannen ved bustaden deira i Oslo i mars i år.

Fleire hendingar

Torsdag 28. mars endra PST Bertheussens status frå fornærma til mistenkt i alle saker som hadde funne stad ved bustaden til paret, bortsett frå han ho allereie var sikta for. Wara trekte seg same dag som justisminister.

Sakene inkluderer branntilløp i bossbøtta på utsida av huset til Wara i januar, funn av ein mistenkeleg gjenstand bunden fast i bilen utanfor huset i februar og funn av eit truande brev i mars.

I tillegg vart det i desember i fjor teikna hakekors og skrive ordet «rasisit» på huset og bilen til Wara.

Erkjenner ikkje straffskuld

Ifølgje fleire medium har PST innstilt på å tiltale Bertheussen.

Bertheussen har ikkje erkjent straffskuld for nokon forhold. Forsvararen hennar, John Christian Elden, har fleire gonger uttalte at saka berre er bygd på indisium, og at han reknar med at ho blir lagd bort.