innenriks

– Det kjem av ein signalfeil mellom Lillestrøm og Kløfta. Det er vanskeleg å seie når feilen blir retta. Det kan vere slik at når dei først finn feilen, så vil det ta kort tid å rette han, seier pressevakt Britt-Johanne Wang i Bane Nor til NTB like før klokka 9.

Flytoget som går mellom Drammen og Gardermoen, går som vanleg, fordi dei har moglegheita til å dirigere trafikken annleis, opplyser Wang.

Regiontoget mellom Oslo og Trondheim er òg rørt av signalfeilen.

