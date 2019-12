Solberg: Eit ønske frå Frp å ha begge nestleiarane i regjering

innenriks

Under ein pressekonferanse onsdag ettermiddag takka statsministeren nyleg avgått statsråd Kjell Børge Freiberg for samarbeidet og for innsatsen i regjeringa, og Sylvi Listhaug for innsatsen som eldre- og folkehelseminister.

Solberg seier at regjeringsendringane ikkje først og fremst skjer for å skape entusiasme.

– Bakgrunnen for dette skiftet er òg eit ønske frå Framstegspartiet om å ha to av nestleiarane sine i regjering for å sitje tett på, kunne følgje med og vere gode ambassadørar for heilskapen i politikken til regjeringa, seier Solberg.

