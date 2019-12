Tidenes dårlegaste KrF-måling i Bergen

innenriks

Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse meiner den rekordlåge oppslutninga kan komme av at partiet har ulike strategiar lokalt og nasjonalt, der dei lokalt samarbeider med Ap, medan dei nasjonalt sit i regjering med Høgre.

Samtidig trekker Bergens Tidende fram rot i byrådet som ei mogleg årsak, der KrF først trekte seg frå byrådssamarbeidet med Ap og Venstre, for så å snu og inngå byråd med dei og MDG. Seinare vart byrådet samde om ein budsjettavtale med SV og Sp.

KrFs gruppeleiar Håkon Pettersen seier det er vanskeleg å svare på kvifor resultatet vart så dårleg, men er ikkje samd i nokon av spekulasjonane.

– Eg opplever at det er stor forståing for at vi søker samarbeid og fleirtal slik den politiske situasjonen er. Det er tilbakemeldinga eg får når eg snakkar med medlemmer, tillitsvalde og veljarar, seier han til avisa.

For dei andre partia er utviklinga slik: Raudt 6,0 prosent (+1,1), SV 11,8 (+3,2), Ap 17,9 (-1,9), Sp 5,2 (-0,1), MDG 10,1 (+0,2), Venstre 3,1 (-0,7), FNB 7,0 (-9,7), Høgre 27 (+7), Frp 8,4 (+3,7) og Pp 0,8 (-0,7).

Målinga er utført av Respons Analyse for BT i perioden 10.–13. desember. 600 personar vart spurde. Feilmargin blir ikkje gitt opp i tal, men blir vist i ein graf i BTs artikkel.

