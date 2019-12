Ulv skoten i Kvinesdal

innenriks

Fylkesmannen i Agder innvilga fellingsløyve på ein ulv 8. august. Då løyvet opphøyrde 22. august, var det meldt om 20 lam eller sauer som anten var døde eller som måtte avlivast etter ulvebit.

Sidan har det vorte gitt nytt fellingsløyve, og endå fleire sauer er funne døde, men onsdag formiddag fekk eit jaktlag nyss om at det var sett spor i snøen, og i 11-tida vart det felt ein ulv, skriv avisa Agder. Ulven vart skoten i Mygland, nord i Kvinesdal.

– Jaktlaget spora i heile natt fram til klokka to, då var dei trøytte og slitne. Det var eit frykteleg vêr. Dei tok til igjen klokka fem. Då det byrja å bli lyst igjen, fann dei nye spor, seier jaktleiar Kjell Magne Larsen til Fædrelandsvennen.

Sidan august er det påvist spor etter ulven i fleire kommunar. Han skal ha vore på ferde i Kvinesdal, Lyngdal og Hægebostad og har fått tilnamnet «Kvinesheiulven».

DNA-prøvar har vist at han antakeleg kjem frå Sverige. No skal det takast DNA-prøvar av den skotne ulven for å få kartlagt om det er rett ulv som er tatt.

