Eks-biskop Gunnar Stålsett dømd til fengsel på vilkår – slepp å sone

innenriks

Han slepp dermed å sone i fengsel. Oslo tingrett sette prøvetida til to år.

Stålsett må betale ei bot på 10.000 kroner.

– Så lenge denne føresegna står i lova, vil ho produsere nye tilfelle av taparar, av menneske som må leve i limbo – utan hus, utan arbeid, utan utdanning, utan helse. Det har denne saka dreidd seg om, og eg opplever at vi kjem styrkte ut av denne prosessen, sa Stålsett etter at dommen var lesen opp.

Han ankar ikkje dommen, medan påtalemakta tok tenkjetid.

84 år gamle Stålsett forklarte i retten torsdag at han stod inne for valet han hadde teke, og kalla det ein samvitskonflikt.

– Konflikten mellom grunnleggjande verdiar og lovbokstaven kan i somme tilfelle bli så skarp at han blir erfart slik at ein ikkje har noko anna val enn å bryte lova og ta dei rettslege følgjene av det. Det vart situasjonen min, sa Stålsett.

Mange støtta Stålsett

Mange hadde møtt opp for å vise si støtte til Stålsett. Blant tilhøyrarane i den stappfulle salen var Oslo-ordførar Marianne Borgen (SV) og journalist og aktivist Erling Borgen og dessutan den tidlegare biskopen i Sør-Hålogaland, Tor B. Jørgensen, som er leiar i organisasjonen Mennesker i Limbo. Kvinna som Stålsett har vore arbeidsgivar for, Lula Tekle, var òg til stades.

I sal 227, der saka gjekk, var det rundt rekna 100 menneske, inkludert presse. 100 personar fekk òg plass i ein annan sal der rettsmøtet vart overført på video.

Stålsett forklarte at han i 2008 ikkje fekk betale ut lønn til kvinna fordi ho hadde fått skattekortet inndrege. Han understreka at denne saka ikkje dreier seg om asylstatusen til kvinna, og at den eventuelt må overprøvast i ei eiga rettssak.

Den eritreiske kvinna har framleis arbeidd og fått lønn heilt fram til no.

Aktor møtt med latter

Politiadvokat Andreas Meeg-Bentsen representerte påtalemakta i retten.

– Det er uheldig at den sikta med den påverknadskrafta han har, har valt å ikkje følgje lova, sa politiadvokaten.

Han la vekt på at Stålsett var klar over at han gjorde noko gale, og at det skjedde over ein lang periode. Han peika òg på at det er «eit element av vinning» i saka.

– Det er ei motyting for dei pengane han har betalt, sa aktor – til kraftig latter frå salen.

Aktor meinte det ikkje er nokon formildande omstende i saka, og at ei straff på 45 dagars fengsel utan vilkår er rett straff, då med ein strafferabatt på 15 dagar.