Fleire reiste med kollektivtrafikken

Det viser førebelse tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

I alt vart det gjort nærare 154 millionar reiser med buss, båt, jernbane, sporveg og forstadsbane i tredje kvartal – ein auke på 1,9 prosent.

Særleg busstransport er aukande og har hatt 3,5 millionar fleire reisande enn i same periode i fjor.

For båt, sporveg, forstadsbane og jernbane har det likevel gått litt nedover, med ein nedgang på 118.000 reiser – tilsvarande 0,2 prosent.

Ser ein på dei tre første kvartala under eitt, viser statistikken at 7,3 millionar fleire reisande nytta kollektivtransport samanlikna med same periode i 2018.

