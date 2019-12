Framleis fare for høgreekstrem terror i Noreg

innenriks

I ei ny oppdatering opplyser Politiets tryggingsteneste (PST) at trusselen frå høgreekstreme i Noreg er vedvarande. PST vurderer det som mogleg at det vil bli prøvd gjennomført eit høgreekstremt terrorangrep i Noreg i 2020.

PST oppjusterte trusselvurderinga for høgreekstrem terror i september. Då viste dei til at terrorangrepet mot to moskear på New Zealand 15. mars vil inspirere til fleire høgreekstreme angrep i Vesten det kommande året.

I 2018 vart det gjennomført sju høgreekstreme terrorangrep. Så langt i 2019 er talet gjennomførte høgreekstreme terrorangrep meir enn dobla, til seksten gjennomførte angrep.

