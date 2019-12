Grunnskulen manglar framleis opptil 700 lærarar for å oppfylle norma

innenriks

Lærarnorma vart vedtatt i november 2017, og krev at det er minst éin lærar per 15 elevar på 1.–4. trinn og éin lærar per 20 elevar på 5.–7. trinn og på ungdomstrinnet.

Utdanningsdirektoratets utrekningar viser at det framleis kan mangle opptil 700 årsverk for at alle skular skal oppfylle norma. Totalt gjeld dette for 22 prosent av skulane, som i hovudsak ligg i dei største kommunane i landet.

Det er likevel mange som «nesten» oppfyller krava. På 1.–4. trinn manglar 7 prosent av skulane mindre enn eit halvt årsverk på å oppfylle krava, medan delen er 5 prosent på 5.–10. trinn.

