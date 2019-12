Influensautbrotet nærmar seg

innenriks

Førre veke (veke 50) var det berre 0,6 prosent av legekonsultasjonane i primærhelsetenesta som dreidde seg om influensaliknande sjukdom, melder Folkehelseinstituttet. Det er opp frå 0,5 veka før.

Totalt 36 pasientar er innlagt med influensasjukdom, av dei 29 med influensa A og sju med influensa B.

Delen positive prøvar har vore ein del høgare på Sørlandet dei fem siste vekene, knytt til lokalt høgare førekomst av influensa A (H3) i Aust-Agder. Også i Trøndelag har det dei seinaste to vekene vore ein forhøgd del influensapositive prøvar.

Både Aust-Agder og Trøndelag har kryssa terskelgrensene for utbrot, og Folkehelseinstituttet reknar med at utbrotet i Noreg for alvor vil setje i gang rundt jul og nyttår

Dei førebelse prognosane tyder på at det er dei yngste som vil vere spesielt utsett for influensa av både type A og B, medan litt eldre barn er mest utsette for type B, og eldre menneske for type A.

Folkehelseinstituttet oppmodar personar i dei utsette målgruppene (gravide, barn, eldre og personar med svekt immunforsvar) til å vaksinere seg snarast for å kunne oppnå vern.

