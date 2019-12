Milliontilskot til mellomalderkyrkjer i stein

innenriks

Kyrkjelege og antikvariske miljø har lenge peika på at Noregs 160 mellomalderkyrkjer i stein er utsett, og at det er eit stort behov for restaurering og brannsikring.

– Kyrkjebygg er kulturarv, historie og ein viktig del av identiteten vår. Derfor er det så viktig å ta vare på dei for framtida, seier trus- og livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

I revidert statsbudsjett styrker derfor regjeringa innsatsen og løyver 20 millionar kroner, som Riksantikvaren har fått i oppgåve å fordele.

Tidlegare i desember fekk òg 17 kyrkjer som er særleg utsette for klimapåverknad, støtte til klimasikring.

