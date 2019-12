PST fryktar terrorangrep mot moskear

innenriks

Det slår Politiets tryggingsteneste (PST) fast i ei ny oppdatering torsdag.

– Trusselen frå høgreekstreme i Noreg utvikla seg i negativ retning i 2019. PST vurderer det som mogleg at det nokon vil prøve å gjennomføre eit høgreekstremt terrorangrep i Noreg i 2020, heiter det.

Skytevåpen, improviserte eksplosiv og køyretøy er dei mest sannsynlege midla som vil bli nytta ved eit eventuelt angrep.

Innfører vakthald i moské

PST meiner at eit eventuelt terrorangrep i Noreg sannsynlegvis vil bli retta mot samlingsstader for muslimar eller ikkje-vestlege innvandrarar.

– Målet med ei slik terrorhandling vil vere å drepe og skade flest mogleg, heiter det.

Bergen moské innfører vakthald under fredagsbønna etter den nye terrorvurderinga, ifølgje Bergens Tidende.

– Under fredagsbønna vil vi ha eit par personar som kan halde vakt utanfor moskeen. Styret vil diskutere ytterlegare tiltak, seier styreleiar Badreddine Maizi i moskeen.

På ei vanleg fredagsbønn kjem opptil 700 muslimar til moskeen i Bergen, ifølgje Maizi.

– Dersom det kjem eit væpna angrep, er det jo lite uvæpna vakter kan gjere. Men dei kan i det minste varsle, seier han.

Dobling av angrep

PST justerte opp trusselvurderinga for høgreekstrem terror i september. Då viste dei til at terrorangrepet mot to moskear på New Zealand 15. mars ville inspirere til fleire høgreekstreme angrep i Vesten det kommande året.

I 2018 vart det gjennomført sju høgreekstreme terrorangrep.

Så langt i 2019 er talet meir enn dobla til 16 fullførte angrep. Desse angrepa har vore retta mot ikkje-vestlege innvandrarar, muslimar, politikarar og jødar.

