Semje i regjeringa om asylamnesti for ureturnerbare

I Granavollen-plattforma heiter det at regjeringa skal «legge til rette for ei eingongsløysing for eldre, ureturnerbare asylsøkarar som har budd lenger enn 16 år i Noreg.»

Det er denne eingongsløysinga Høgre, Framstegspartiet, Venstre og KrF vart samde om onsdag kveld.

Det er spesielt Frp og KrF som har stått mot kvarandre i saka. Eit sentralt punkt i usemja har vore kva det vil seie å vere «eldre».

Stålsett-saka

I slutten av november vart det sett eit politisk flaumlys på saka då det vart kjent at politiet har sikta tidlegare Oslo-biskop Gunnar Stålsett for å ha hatt ei ureturnerbar kvinne frå Eritrea som tilsett i 14 år.

Saka skal for retten torsdag som ei såkalla tilståingssak, der politiet vil be om vilkårslaus fengsel i 45 dagar for den 84 år gamle eks-biskopen.

Det blir anslått at det er rundt 3.000 ureturnerbare personar, såkalla papirlause, i Noreg. Desse har fått avslag på søknad om opphald, men kan av ulike grunnar ikkje blir returnerte til heimlandet.

I 2011 vart denne gruppa fråtatt moglegheita til å skaffe seg lovleg arbeid av den raudgrøne regjeringa, noko KrF protesterte kraftig mot den gongen.

Usikker mengde

Det er usikkert kor mange personar som blir omfatta av asylamnestiet.

Ved utgangen av fjoråret var det 32 personar med utreiseplikt som søkte asyl for minst 16 år sidan, ifølgje Utlendingsdirektoratet (UDI). Av desse var elleve personar over 50 år, medan to personar var over 60.

I tillegg var fire personar over 50 år i den same gruppa registrert på privat adresse, men UDI understreka overfor NTB tidlegare i år at tala er usikre.

KrF-sak på Kallmyrs bord

Saka ligg formelt på justisminister Jøran Kallmyr (Frp) sitt bord, men blir rekna som eitt av dei store gjennomslaga KrF fekk då partiet tredde inn i regjeringa i januar.

KrF meiner avtalen det no er semje om, stemmer overeins med det som står i plattforma og er i tråd med det partiet har ønskt i saka, etter det NTB forstår.

I plattforma heiter det òg at «løysinga blir ramma inn slik at den ikkje skaper presedens, og vil ikkje gjelde for straffedømte».

For KrF toppa saka seg på ny i helga, då 95 partimedlemmer, blant dei fleire fylkesleiarar, stilte seg i bresjen for eit grasrotopprør med krav om at partileiinga no tar i bruk utestemma når det gjeld ureturnerbare asylsøkarar.

– Eg trur dei andre ser at dette er ei veldig krevjande sak for KrF. Det gir litt ekstra tyngde, sa partileiar Kjell Ingolf Ropstad til NTB tidlegare denne veka.

