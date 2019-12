TV Vest får gebyr for politisk reklame

innenriks

– Politisk TV-reklame er forboden etter norsk lov, og Medietilsynet må derfor reagere på lovbrotet, seier avdelingsdirektør Hanne Sekkelsten i Medietilsynet.

Den lokale TV-kanalen sende i haust reklame for Framstegspartiet og Sosialliberalt Parti før kommune- og fylkestingsvalet.

Også i 2003 sende TV Vest reklame for eit politisk parti, då for Pensjonistpartiet. Dåverande Statens medieforvaltning fatta vedtak om sanksjon for brot på kringkastingslova, men vedtaket vart ikkje sett i verk fordi saka enda i Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD). Domstolen konkluderte med at det var brot på ytringsfridommen å nekte mindre parti å komme til orde i den politiske debatten gjennom betalt reklame på TV.

Regjeringa valde i etterkant av dommen å halde oppe forbodet mot politisk reklame på TV, men innførte fleire tiltak for å sikre at små parti skulle få betre moglegheiter til å ytre seg i media.

– Vi ser sjølvsagt at medieutviklinga har vore stor sidan den første TV Vest-saka. Men i denne saka meiner vi at det ikkje er i strid med ytringsfridommen å handheve forbodet, seier Sekkelsten.

