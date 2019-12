Telenor-tilsette i Pakistan banka opp bankkunde

innenriks

Hendinga fann stad for over eitt år sidan i ein filial av Telenor Microfinance Bank i Karachi. Opptaket vart publisert av ein pakistansk TV-kanal i oktober i fjor, men først no stadfestar Telenor overfor Dagens Næringsliv at episoden skjedde i banken deira.

Videoopptaket viser to menn som slår og sparkar ein mann som delvis ligg i fosterstilling på golvet. Telenor er største eigar av banken der hendinga skjedde.

– Hendinga i videoen du refererer til, vart rapportert av Telenor Microfinance Bank til Telenor ASA for eitt år sidan, og gruppa til selskapet for internrevisjon og etterforsking undersøkte hendinga grundig. Dessverre viste det seg at episoden hadde funne stad. Dette er uakseptabelt for Telenor, og dei involverte tilsette i banken vart sagt opp og politimeldt, skriv kommunikasjonsdirektør Gry Rohde Nordhus i Telenor i ein e-post til avisa.

Ho opplyser at etterforskinga òg avdekte eit tital andre enkelthendingar som er uakseptable for Telenor. Også i desse tilfella vart tilsette sagt opp og kundane vart kompenserte.

Ifølgje avisa er trakassering av bankkundar som bryt lånevilkåra og ikkje betaler avdraga sine i tide, eit utbreidd problem i Pakistan.

(©NPK)