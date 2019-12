Universitetet i Tromsø svindla for 1,2 millionar euro

innenriks

Nordlys skriv at Universitetet i Tromsø (UiT) fekk fakturaen i oktober som delbetaling for ei røntgenmaskin frå ein utanlandsk leverandør. Få dagar seinare fekk dei ei ny melding med oppdatert betalingsinformasjon. Betalinga vart endra og utført.

UiT skriv i ei pressemelding at fakturaen var korrekt og frå riktig leverandør.

Få dagar seinare fekk UiT ei ny melding frå det som tilsynelatande var leverandøren, med ny faktura med oppdatert betalingsinformasjon og stadfestingar på dette. Endringa vart effektuert og betaling gjennomført i samsvar med UiTs rutinar.

Ingen arrestert eller mistenkt

Ei veke etter betalingsdatoen vart det oppdaga at leverandøren likevel ikkje hadde fått betalinga, og at UiT var utsett for svindel. Same dag vart svindelen meld til politiet og til banksambandet til universitetet. Kunnskapsdepartementet er òg informert om forholdet.

– Hendingar som dette, utfordrar eksisterande system og rutinar, og vi ser at det er nødvendig å vere ekstra merksam ved større transaksjonar, spesielt ved kjøp frå utlandet, seier universitetsdirektør Jørgen Fossland.

Troms politidistrikt og Kripos har prøvd å identifisere gjerningspersonane i saka, men har dessverre ikkje lykkast, opplyser politiet.

Internasjonale nettverk

Kriminelle utnyttar ofte tidspress og særleg sårbare periodar der det kan vere vanskeleg for enkeltpersonar i bedrifta å ha full oversikt over kva som skal betalast til kven. Det er viktig å vere klar over at offentlege innkjøp blir kunngjort i offentlege register, og at dette er informasjon som kriminelle kan utnytte, skriv politiet i ei pressemelding.

– Gjerningspersonane er ofte knytte til internasjonale nettverk som er utfordrande å etterforske og identifisere, og pengane går ofte tapt. Det viktigaste er derfor førebyggjande tiltak for å unngå å bli lurt, heiter det i pressemeldinga.

