Utval vil gå frå straff til hjelp for rusmisbrukarar

– Dette er ein stor og viktig reform og eit paradigmeskifte i norsk ruspolitikk. Vi skal møte menneske på ein annan måte enn før. Vi går frå straff til helsehjelp. Dette er drive fram ikkje minst av brukarorganisasjonar på rusfeltet, sa helseminister Bent Høie (H) då han fekk utgreiinga frå Rusreformutvalet torsdag.

Han understrekar at forslaga truleg vil møte mykje debatt i høyringsrundane – og også internt i regjeringa.

– Ein ny æra i norsk ruspolitikk

Ei rusreform var blant Venstres store sigrar i regjeringsplattforma. Venstre-leiar Trine Skei Grande kallar reforma «den viktigaste sosialpolitiske reforma i moderne historie».

– I dag har Rusreformutvalet levert rapporten til regjeringa. Utvalet foreslår mellom anna å avkriminalisere fordi det ikkje hjelper folk som slit med avhengnad. Utvalet vil heller satse på helsehjelp. Ein meir human og kunnskapsbasert rusreform er ein av Venstres viktigaste saker i regjeringsplattforma. I dag startar ein ny æra for norsk ruspolitikk, seier Grande til NTB.

– I dag har utvalet levert ein krystallklar fagleg tilråding: Å straffe rusavhengige førar ikkje noko godt med seg. No må vi heller rette innsatsen mot helsehjelp for dei som treng det, legg Grande til.

Høie understrekar at forslaga til utvalet ikkje inneber ei legalisering av narkotika.

– Det er noko heilt anna som blir foreslått, nemleg reaksjonen i samfunnet på eit lovbrot, uttalte han under pressekonferansen.

Politiet usamd

Politidirektoratets eine representant i utvalet, Rune Solberg Swahn, har tatt dissens til forslaga og ønsker å behalde modellen for straff sånn som den er i dag.

Også politidirektør Benedicte Bjørnland har i forkant av forslaget frå utvalet uttrykt bekymring for avkriminalisering av bruk og oppbevaring av narkotika.

– Eg håper at Rusreformutvalet i arbeidet sitt har klart å balansere omsynet til dei rusavhengige med målet om lågast mogleg narkotikabruk i samfunnet. Regjeringa har vore tydeleg på at bruk og oppbevaring av narkotika skal vere forbode, og at legalisering ikkje er aktuelt. Samtidig vil eit forbod raskt bli betydeleg svekt dersom lovbrot ikkje får konsekvensar, skreiv Bjørnland i ein kronikk i NRK tidlegare denne veka.

Forslaga skal no ut på høyring. Høie seier han har ambisjonar om at rusreforma skal gjennomførast i den inneverande stortingsperioden.

