VG: Politiet gjer nye undersøkingar i Hagen-bustaden

Fleire etterforskarar køyrde inn på eigedommen rundt klokka 9.30 torsdag, og formålet skal etter det avisa kjenner til vere å gjere nye undersøkingar i bustaden.

Politiet har ikkje kommentert dei nye undersøkingane overfor VG.

Sjekkar tidlegare straffedømte skokjøparar

31. oktober 2018 forsvann Anne-Elisabeth Hagen (69) frå heimen ho deler med ektemann og milliardær Tom Hagen.

Sidan forsvinninga har det dukka opp ei rekke spor i etterforskinga til politiet. Eitt av spora politiet prøver å sirkle seg inn på, er funne av skoavtrykk. Politiet har identifisert skoavtrykket til å vere av frå ein Sprox-sko i storleik 44-45-46, kjøpt på Spar Kjøp.

Politiet meiner skoavtrykket tilhøyrer ein gjerningsperson.

VG skreiv tysdag at politiet har laga ei prioriteringsliste i jakta på sko-eigaren, og at dei mellom anna har samla inn materiale om skokjøparar som tidlegare er dømt for kriminelle handlingar.

– Trakka rundt

Det er spesielt éin person som har avsett skospor ulike stader i bustaden.

– Vi meiner framleis at avtrykket med stort sannsyn er avsett av ein gjerningsperson. Det kjem av både måten det er avsett på og der det er avsett, seier etterforskingsleiar Tommy Brøske til VG.

Vedkommande har trakka rundt i huset, på både fliser og teppe, skriv avisa.

Siste livsteikn etter Hagen er framleis 31. oktober 2018, og det har ikkje vore ny kontakt med påståtte gjerningspersonar sidan 8. juli.

Politiet trur ikkje at Anne-Elisabeth Hagen er i live.

