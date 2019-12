XXL-granskarar fann prisjuks og 1.350 timar ulønt arbeid

innenriks

– Ingen av desse historiene er akseptable. Vi har vore veldig tydelege på at vi ikkje skal ha gratisarbeid, seier styreleiar Hugo Maurstad til E24.

Torsdag vart ei ekstern gransking, som advokatfirmaet DLA Piper har utført på oppdrag frå XXL, offentleggjord.

Den viser at det over ein treårsperiode har vore utført 1.350 arbeidstimar i kjeda som dei tilsette ikkje har fått betalt for.

Ved eitt tilfelle fortalde ein informant at alarmsystemet i varehuset var øydelagt, og at vedkommande vart oppmoda til å sitje nattevakt mot ein sekspakning med øl i staden for betaling.

Styreleiar Murstad seier at alle timane med gratisarbeid no er utbetalte som lønn.

Advokatfirmaet har òg funne åtte «verifiserbare» tilfelle av fiktive varesal i XXL over ein tiårsperiode.

Granskinga kjem etter at E24 i haust har avdekt ei rekkje kritikkverdige forhold i sportskjeda.

(©NPK)