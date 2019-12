Dagbladet Pluss klagar på avslaget om pressestøtte

innenriks

– Dagbladet Pluss oppfyller vilkåra for å få pressestøtte og vi ber derfor om at Dagbladet Pluss bli behandla likt med dei andre media som får dette, skriv konsernsjef Dag Sørsdahl i Aller Media i ei pressemelding.

Medietilsynet konkluderte i november med at Dagbladet Pluss ikkje oppfyller krava til pressestøtte. Grunngivinga var at abonnementstenesta har for få tidsaktuelle saker og for få saker av politisk og samfunnsmessig tyding til å fylle kravet om «kontinuerleg nyheitsoppdatering».

– Dagbladet Pluss har publisert mange store og prislønte avsløringar som har fått tydelege konsekvensar. Det undrar oss at ein ikkje oppfattar gravejournalistikk som vesentleg i ei slik vurdering, seier sjefredaktør og administrerande direktør i Alexandra Beverfjord i Dagbladet Pluss.

I tillegg til denne klaga har Medietilsynet mottatt klage frå Nett.no, som også fekk avslag på søknaden sin om produksjonstilskot.

– Medietilsynet skal no behandle klagene. Dersom vi etter behandlinga konkluderer med at vedtaka om avslag står ved lag, skal klagene vidare til behandling i Medieklagenemnda, seier Hanne Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

(©NPK)