Frp ber Equinor revurdere Castberg-avgjerd

innenriks

Stortingsrepresentant frå Finnmark Bengt Rune Strifeldt (Frp) og energipolitisk talsperson Terje Halleland (Frp) er svært skuffa over Equinors avgjerd.

– Equinor undergrev si eiga næring når dei skrinlegg planane om ilandføring. Vi lever i ei tid der tilliten folket har til oljeindustrien er viktigare enn nokon gong. Derfor ønsker vi å komme i dialog med oljeselskapa for å finne ei løysing, seier Halleland.

Samtidig ber representantane frå Frps næringsfraksjon og energi- og miljøfraksjonen om eit møte med Equinor.

Spesielt i Finnmark har saka vekt merksemd. Dersom det hadde komme ein ilandføringsterminal på Veidnes i Lebesby kommune, ville det betydd mange nye arbeidsplassar i området.

Årsaka til at planane blir droppa, er at det blir for dyrt. Det er meir lønnsamt å sende olja frå felta og rett til marknaden, ifølgje Equinor.

Frp stemte elles imot SV og MDGs forslag i 2018 om å krevje ilandføring i Finnmark dersom Castberg-feltet vart bygd ut. Det same gjorde regjeringspartnarane Høgre og Venstre og dessutan KrF, Ap og Sp.

(©NPK)