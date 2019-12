Heimevernssoldat vann rettssak mot staten – kan bety millionkrav for Forsvaret

innenriks

Soldaten betalte skatt av inntekta frå Heimevernets innsatsstyrke, men fekk ikkje feriepengar fordi staten meinte at innsatsen er å rekne som militærteneste, ikkje som eit arbeidsforhold, ifølgje Fædrelandsvennen.

Soldaten meinte likevel at det må bereknast feriepengar av beløpet når det blir trekt skatt av lønna. Han gjekk til søksmål for å få utbetalt om lag 20.000 kroner i feriepengar, og Frostating lagmannsrett har no gitt han fullt medhald i saka.

Dersom dommen blir ståande, kan det føre til at Forsvaret får ei samla rekning på fleire hundre millionar kroner, ifølgje avisa.

Hovudtalsperson for innsatsstyrkane Aleksander Gudmundseth i Heimevernet sa før rettssaka at Forsvaret kan ende med å måtte betale mellom 300 og 400 millionar kroner til saman til tusenvis av andre soldatar.

