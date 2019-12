LO Stat avviser sjukeaksjon blant lokførarane i Vy

innenriks

Onsdag hadde Vy, Spekter og LO Stat eit møte der togselskapet fortalde at dei hadde mistankar om ein aksjon blant lokførarane i region aust. Samtidig vart det orientert om at dei har inndrege høvet til eigenmelding for lokførarane fram til 7. januar, skriv NRK.

LO Stat hevdar dei ikkje har fått dokumentasjon som underbyggjer nokon slik aksjon.

– Vi har fått ei munnleg forklaring for at sjukefråværet har gått opp dei siste tre vekene. Det er ingen konkrete tal, seier nestleiar Lise Olsen i LO Stat.

NRK har bede om innsyn i utviklinga av sjukefråvær hos lokførarane i region aust, men det har Vy avslått.

– Vy vil no vurdere vidare kva vi skal gjere i denne saka. Før ein slik konklusjon finst, ønskjer ikkje Vy å kommentere saka ytterlegare. Det inkluderer òg kva bevis vi meiner at finst i denne saka, skriv kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i Vy i ein e-post.

LO Stat opplyser at dei førebels ikkje vil gjere noko rettsleg, men går ut frå at lokførarane ikkje har nokon aksjon.

