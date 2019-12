Nedtur for Sp og Vedum på ny måling

innenriks

Partileiar Trygve Slagsvold Vedum er framleis ved godt mot, sjølv om partiet hans går mest tilbake i den ferske målinga utført av Ipsos.

– Enkeltmålingar vil variere, men også denne målinga er betre enn oppslutninga ved valet i haust, som var det beste lokalvalet vårt nokosinne, seier han til Dagbladet.

Sjølv om partiet møter noko motgang frå veljarane, viser målinga at Senterpartiets veljarar framleis er dei mest lojale. Heile 82,2 prosent av dei som stemte Sp ved førre val, seier at dei ville gjort det same om det var val i dag.

For Ap, Høgre og Frp peikar pila oppover. Det same gjeld for Raudt, som med sine 5,9 prosent er større enn både KrF (3,0) og Vestre (2,8) til saman.

Venstre er det partiet på lista som har dårlegast oppslutning. Dei har òg dei minst lojale veljarane med 32,9 prosent.

Dette er resultatet av partibarometeret: Raudt 5,9 (+0,9), SV 8,5 (+0,5), Ap 23,4 (+1,4), Sp 15,8 (-3,4), MDG 5,0 (-0,3), KrF 3,0 (-0,5), Venstre 2,8 (+0,2), Høgre 22,1 (+1,2) og Frp 11,3 (+1,6).

Feilmarginen i meiningsmålinga varierer frå 3,1 prosent ved 50 prosent oppslutning og ned til 0,6 ved 1 prosent oppslutning.

(©NPK)