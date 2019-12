Solberg vil ha fakta før ho kommenterer detaljar i trygdeskandalen

innenriks

I brevet til kontroll- og konstitusjonskomiteen fredag skriv Solberg at det følgjer av Grunnlova at ho «ikkje kan legge fram uriktige eller villeiande opplysingar for Stortinget».

«Fordi vi enno ikkje har alle fakta på bordet, har eg valt å ikkje ta stilling til enkeltsaker i saka no. Det er verken uriktig eller villeiande,» heiter det.

Vidare poengterer statsministeren at ho ikkje kan sjå at Grunnlova forpliktar ho til å ta stilling til slike spørsmål no.

«Tvert imot er saka så alvorleg at konklusjonar skal trekkast når grunnlaget er så godt og fullstendig som mogleg. Granskingsutvalet er gitt i oppdrag å gjennomføre ei slik heilskapleg gransking».

Bakgrunnen for kontrollkomiteen sitt spørsmål denne veka var Solbergs førre svar om at ho nettopp ville vente på rapporten frå utvalet før ho kommenterer enkeltsaker i saka nærare.

– Vi kan ikkje godta at statsministeren prøver å heve seg over opplysningsplikta til Stortinget ved å vise til eit utval som regjeringa har sett ned, sa SVs Freddy André Øvstegård til NTB tidlegare denne veka.

«Kva tenkjer statsministeren om at det gjekk godt over ein og ein halv månad før justis- og innvandringsministeren og statsministeren vart orientert om alvoret i saka høvesvis 22. og 19. oktober?», skriv komiteen i spørsmålet.

Komiteen viser òg til Grunnlovas avgjerder om opplysningsplikt og poengterer at Grunnlova ikkje blir sett til side sjølv om regjeringa har sett ned eit utval.

(©NPK)