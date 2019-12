Utval vurderer kutt i inkassogebyret

innenriks

Gruppa skal 20. januar levere rapporten sin til Justis- og beredskapsdepartementet med forslag om endringar i inkassolova.

Etter kva DN kjenner til har særleg representantar frå Finanstilsynet og Forbrukarrådet tatt til orde for at ny teknologi og automatisering gir rom for minst ei halvering av salærsatsane. Ifølgje avisa er det ei semje om kutt på mellom 30 og 40 prosent.

Det har ikkje overraskande møtt motgang i bransjen som vil tape milliardar. Men kutta får òg støtte, mellom anna frå inkassoselskapet Fair Collection.

– Inkassosatsen blir justert etter konsumprisindeksen kvart år, men digitalisering gjer at kostnadene kan reduserast betydeleg, noko som burde komme forbrukarane til gode. Teknologiske moglegheiter, som auka sjølvbetening for skyldnarar og moglegheitene for automatiske prosessar, bør bli tatt med i vurderinga av ny inkassolov, skriv dagleg leiar Rune Heimstad i ein e-post til NTB.

Han håper på ein betydeleg reduksjon.

– Forventninga vår er at inkassosalæra minst blir halverte, då vi ser at det er mogleg å levere tenester på dette inntektsnivået i dag, seier Hemstad.

Talet på inkassosaker årleg i Noreg har ifølgje DN passert ti millionar. Nordmenn er skuldig over 100 milliardar kroner, og 64 milliardar er hovudstolen. Resten er renter og gebyr.

