Dronar skal bidra til å stoppe uønskte juletre i norsk natur

innenriks

Miljødirektoratet starta for to år sidan eit pilotprosjekt med dronar for kontroll av både ordinær skogdrift og juletreprodusentar i mellom anna Rogaland og Møre og Romsdal. I 2020 blir prosjektet vidareført.

– Moderne teknologi gjer tilsynsarbeidet vårt meir effektivt og målretta. Fotoa til dronane blir brukte til å sjekke om utsetjing av juletre har skjedd i samsvar med løyvet, seier seksjonsleiar Mathieu Veulemans i Miljødirektoratet til Nationen.

I 2012 kom det ei forskrift om planting av utanlandske treslag. Forskrifta regulerer mellom anna bruk av utanlandske treslag i ordinært skogbruk og ved produksjon av pyntegrønt.

Veulemans seier utanlandske treslag kan ha konsekvensar for naturmangfaldet i plantefelt og seier dei kan spreie seg i omliggjande område med stor verdi for naturmangfaldet.

(©NPK)